أحدهم حقق ثروة 65 مليون دولار.. التحفظ على أموال مشاهير الخليج

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 26 يوليو 2020 11:14 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار المشاهير 269 زيارة

“أثرياء مشاهير التواصل الاجتماعي”.. لفتت انتباه السلطات الأمنية والقضائية في الكويت، خاصة بعد أن تضخمت حساباتهم البنكية بشكل لا يتناسب وقيمة العائد من الإعلانات التي يحصلون عليها، ونقلت صحف محلية كويتية عن مصادر أمنية أن أرصدة أحد هؤلاء المشاهير بلغت 20 مليون دينار أي ما يعادل 65 مليون دولار أمريكي تقريبا.

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على إثر ذلك قرر النائب العام الكويتي ضرار العسعوسي، التحفظ على أموال 10 من مشاهير التواصل الاجتماعي ومنعهم من السفر، وذلك بحسب وسائل إعلام كويتية محلية.

ونقلت “القبس” المحلية عن “مصادر” قولها إن قيمة الإعلانات والفواتير التي يحصل عليها بعض المشاهير لا يمكن أن تؤدي إلى هذا التضخم البنكي لحساباتهم والثراء الفاحش من خلال امتلاك فلل ويخوت ومجوهرات وساعات ثمينة وتوزيع هدايا بعشرات الآلاف .

وكانت صحيفة “الجريدة” المحلية قد كشفت في وقت سابق من هذا الشهر، أن النيابة العامة أحالت ملف مشاهير التواصل الاجتماعي إلى جهاز أمن الدولة لتحديد مصدر أموالهم بعد سماع شهادة ضباط وحدة التحريات المالية في البلاغات العشرة المقدمة ضدهم.