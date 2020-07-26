شقيقة هيفاء وهبى عارية تماماً : “أنا نار ليل ونهار”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 26 يوليو 2020 09:16 مساءً - ‏3 دقائق مضت أخبار المشاهير 13 زيارة



وكانت رولا قد اثارت الجدل قبل ايام بنشرها فيديوعلى صفحتها الخاصة ظهر فيه رجل مجهول وهو يفتح قارورة شامبانيا ويرشها على مؤخرتها وهما في الجاكوزي، في حين كانت تتمايل بطريقة مثيرة، الأمر الذي جعل الجميع يصفها بأنها فنانة إباحية وتتعمد لفت الأنظار باستعراض جسدها وإظهار مفاتنها.