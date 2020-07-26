امرأة روسية تعترف بقتل زوجها بطريقة مثيرة بسبب ضربها

أقرت امرأة روسية بقتل زوجها بطريقة مثيرة ومدهشة، بعد العثور على جثته داخل حفرة ردمت بالخرسانة بمنطقة بيلغورود، بحسب ما أعلنته لجنة تحقيق خاصة بالقضية.

وفي حيثيات التحقيق، فإن المرأة البالغة من العمر 39 عاما كانت تعيش مع زوجها منذ عشرين عاما تقريبا، لكنه بدأ في الآونة الأخيرة بتعاطي الكحول يوميا، ورفع يده على زوجته وهو في حالة السكر.

وفي أغسطس من العام الماضي، تشاجر الزوجان عندما كان في حالة سكر شديد مرة أخرى، وعندما اعتراه السكر لجأ للنوم وفي وضع يشبه الإغماء، فاستغلت الزوجة هذه الفرصة لتقوم بتقيده من يديه وقدميه، وبعد ذلك وضعت كيسا بلاستيكيا سميكا فوق رأسه وضغطت على فمه وأنفه بوسادة لمدة كانت كافية لموته خنقا.

بعد ذلك لفت المرأة جثمان زوجها في سجادة ، وحملته إلى فناء البيت وخبأته في بالوعة مياه. وفي اليوم التالي، دعت المرأة خلاطة الخرسانة وصبت الإسمنت في الحفرة لتردمها بالكامل. وبعد ذلك ادعت أمام الشرطة أن زوجها اختفى وتبخر عن وجه الأرض. وفق موقع روسيا اليوم.

يشار إلى أنه تم فتح قضية جنائية بتهمة القتل العمد بعد اكتشاف الجريمة ، وطلب التحقيق من المحكمة إصدار أمر باعتقالها.