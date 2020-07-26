سبب فسخ خطوبة الفنانة زين كرزون بعد شهر من خطوبتها - شاهد

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الأحد 26 يوليو/تموز 2020، خبر فسخ خطوبة الفنانة الأردنية زين كرزون من رجل الاعمال الاردني عبدالله كنعان.

وكتب الفنان الأردنية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي على "السناب شات" "الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه، تم فسخ خطوبتي من عبد الله كنعان وقدر الله وما شاء فعل".

جاء ذلك بعد أن ظهرت من دون خاتم الخطوبة مما جعل العديد من النشطاء يتساءل عن سبب إطلالتها بعد مرورها بوعكة صحية بدون خاتم.

وقالت صحيفة القدس العربي إن الاجهزة الأردنية الهاشمية بالمملكة الاردنية الهاشمية ألقت القبض على خطيب الفنانة زين كرزون الاسبوع الماضي بتهمة تعاطي المخدرات والمواد مخدرة.

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وقال أحد النشطاء محمد العاصم السرحاني عبر تويتر:"لكن في الأردن في ظل غياب نجوم حقيقيين يتم تشتيت الرأي العام باستخدام مجموعة من المنبوذين عديمي الموهبة من أمثال زين كرزون والعكايلة ومعاذ العمري وغيرهم من الأشخاص الذين يوصفون بالمقززين، ولكن لمعرفة الاردنيين بواقع حال هذه الشخصيات التافهة، يتبع".

وكانت الفنانة الاردنية زين كرزون قد أعلنت عن خطوبتها في يوم احتفالها بعيد ميلادها الـ 30 في حفل عائلي بسيط شاركها به أصدقائها والأهل، حيث حذفت صورة مع خطيبها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر خبر فسخ خطوبة الفنانة الأردنية زين كروز من رجل الاعمال الاردني عبدالله كنعان مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة الاردنية الهاشمية والوطن العربي.

الجدير بالذكر ان زين كرزون شقيقة الفنانة ديانا محمد كرزون وهي مغنية أردنية حازت على لقب سوبر ستار العرب بموسمه الأول عام 2003، حيث ولدت في الكويت نشأت وتربت في الأردن وسط عائلة فنية لأب موسيقيّ وعضو في نقابة الفنانين بالأردن، وأم سورية كردية إنفصلا لاحقا.