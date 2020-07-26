فيديو اغتصاب إنجي خوري يثير ضجة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 26 يوليو 2020 03:13 مساءً - ‏21 دقيقة مضت أخبار المشاهير 94 زيارة

أعلنت الفنانة السورية أنجي خوري مجدداً الحرب على الفنانة اللبنانية قمر، متهمة إياها وطليقها الفنان آدم باختطافها.

ونشرت خوري عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديدا لها قالت فيه إنّها تعرضت للاحتجاز في سوريا من قبل شخص يدعى طريف حفار، وجرت محاولة لاغتصابها.

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وأشارت خوري إلى أنّ الخاطف حاول اغتصابها واعتدى عليها بالضرب لأنّها سبق وهاجمت قمر، وأنّه أثناء احتجازها كان يتواصل مع قمر عبر الهاتف.

وأكدت خوري أنها ستتقدم بدعوى قضائية ضد حفار في سوريا.