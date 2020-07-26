فنان سعودي يستغيث بوزير الثقافة بعد إصابته بكورونا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 26 يوليو 2020 02:15 مساءً - أعلن الفنان التشكيلي السعودي فيصل مشاري، عن إصابته بفيروس كورونا، حيث يمكث حاليا في الحجر الصحي للعلاج.

ونشر فيصل مشاري مقطع فيديو قصيرا عبر حسابه على موقع ”تويتر“ ظهر فيه وهو على سرير الشفاء ويحصل على جلسة ”أكسجين“ ودوّن كلمات استغاث خلالها بوزير الثقافة السعودي بدر بن فرحان آل سعود.

وقال فيصل مشاري، إنه يتعرض للتهميش لافتا إلى أنه يعاني أثناء مكوثه في الحجر الصحى.

وكتب فيصل مشاري في تعليقه على مقطع الفيديو قائلا: ”يا سمو وزير الثقافة بدر بن فرحان آل سعود.. أنا أصبت بكورونا وما زلت في الحجر أعاني وهناك في الوزارة بكافة كوادرها من لا يرى“.

وأضاف فيصل مشاري قائلا: ”وفي هذا الظرف الصحي أتعرض للتهميش والله من العار والظلم ألّا يصل صوت وزارة الثقافة إلى أصحاب الأساليب لو بكلمة حب“.

وتلقى فيصل مشاري دعما كبيرا من جانب محبيه؛ إذ دعوا له بالشفاء وتمنوا له العافية.