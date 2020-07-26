شاهد: أول تعليق للفنانة سلاف فواخرجي على منتقدي قُبلة "شارع شيكاغو"

واجهت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، ثورة الانتقادات التي وجهت اليها بسبب قبلتها التي ظهرت في البوستر الإعلاني لمسلسلها الجديد "شارع شيكاغو".

وردت الفنانة فواخرجي، خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة "الجديد" اللبنانية، إنها تتقبل الانتقاد وليس لديها أزمة حدوث ضجة، وتعلم أن الناس مصدومة، وهذا شئ كان متوقعا، ولكنها لم تتوقع أن تكون الصدمة بهذه البشاعة، فمن حق هؤلاء أن ينتقدوا، ولكن ليس من حقهم التجريح بأي شكل من الأشكال.

وأضافت سلاف فواخرجي: "أنا لست ضد الانتقاد، ولست ضد أن يتعرض الناس لصدمة ويتفاجؤوا، وما يحبوا هذا العمل، إذا كانت هذه الصورة جرحت البعض فردود أفعالهم كانت سلبية للغاية، وهذا الشيء كان جارحا أكثر، قامت الدنيا وما قعدت بسبب قُبلة، وأرى أن هذا طبيعي لأنه شيء جديد بالنسبة لي، ولكني مؤمنة بما أقدمه، ولو لم أكن كذلك لما أقدمت على تلك الخطوة، وأنا لست بحاجة لدعاية أو إثارة بلبلة، فأنا أعشق عملي وأخلص له ليس إلا". كما اورد موقع "روسيا اليوم".

وأثار مشهد ضمن الإعلان الترويجي لمسلسل "شارع شيكاغو" جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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ويتضمن المشهد قبلة جمعت بين الممثلة سلاف فواخرجي، والممثل مهيار خضور، وعرضت ضمن أحد المقاطع المصورة المخصصة للترويج للعمل الفني.

مسلسل "شارع شيكاغو" يحكي قصة فتاة تدعى "ميرامار" تهرب في ستينيات القرن العشرين مع "بطل شعبي" وتلجأ إلى شارع يسمى "شارع شيكاغو" في العاصمة السورية دمشق، حتى حصول جريمة قتل. والعمل من بطولة عباس النوري ومهيار خضور وسلاف فواخرجي، وتتنوع الحكاية بين الزمن الحالي والستينيات.