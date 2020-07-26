سوريا تنعي وفاة الحنجرة الذهبية اللبنانية

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يزيد بن سلمان - شبوة - عرف المطرب اللبناني القدير مروان محفوظ بصاحب الحنجرة الذهبية، واستطاع طوال عشرات السنين اصطحاب الجمهور إلى مزيج بين الغناء الجبلي والطرب الأصيل.
يذكر أن الفنان مروان محفوظ أحد المطربين الذين تخرجوا من مسرح الرحابنة حيث شاركهم في معظم مسرحياتهم مع السيدة فيروز وارتبط بعلاقات وثيقة مع سوريا وفنانيها.
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