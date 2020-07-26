شكرا لبحثكم عن خبر سوريا تنعي وفاة الحنجرة الذهبية اللبنانية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عرف المطرب اللبناني القدير مروان محفوظ بصاحب الحنجرة الذهبية، واستطاع طوال عشرات السنين اصطحاب الجمهور إلى مزيج بين الغناء الجبلي والطرب الأصيل. Video Player يذكر أن الفنان مروان محفوظ أحد المطربين الذين تخرجوا من مسرح الرحابنة حيث شاركهم في معظم مسرحياتهم مع السيدة فيروز وارتبط بعلاقات وثيقة مع سوريا وفنانيها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوريا تنعي وفاة الحنجرة الذهبية اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.