سبب وفاة مروان محفوظ الفنان اللبناني في سوريا

أفادت مصادر رسمية سورية، يوم السبت 25 يوليو 2020 ، وفاة الفنان مروان محفوظ المطرب اللبناني القدير في إحدى المستشفيات السورية.

وذكرت وكالة انباء الرسمية (سانا) أن وفاة مروان محفوظ كانت اليوم في مستشفى اسد الجامعي بالعاصمة السورية دمشق، عن عمر ناهز 80 عاما.

وكان الفنان مروان محفوظ يلقب بأنه صاحب الحنجرة الذهبية، إذ تمكن طوال اعوام الماضية من المزج ببراعة بين الطرب العربي والغناء الجبلي.

وتخرج مروان محفوظ من مح الرحبانة، علما أنه شارك مع السيدة فيروز في غالبية المسرحيات التي جرت هناك، وكان دائم اقامة في سوريا ويتنقل على مدار السنة إليها وإلى بلاده لبنان.

ومن أشهر أغاني المطرب مروان محفوظ، يا سيف على اعداء طايل، طلي من الليل، حلوة العينين، لوما حاكيتك، يم الشال الليموني، حكيولي الحكاية، قني الزمان، بعدك يا لبنان الأخضر، طال عمرك.

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بدورها، كتبت الفنانة السورية أمل عرفة على تويتر: كيف أرثيك، يارفيق الدرب مع حوة روحي( أبي) من اليوم كمل المشوار معه وسلم عليه كتير، الفنان الكبير مروان محفوظ في ذمة الله.

من جهتها، قالت رشا حسنة المذيعة في القناة السورية : ”رحمك الله الفنان القدير مروان محفوظ من أجمل أغنياته واشهرها يا سيف على اعداء طايل، خايف كون عشقتك.

من جانبها، قالت قناة الميادين الفضائية إن سبب وفاة الفنان مروان محفوظ هو إصابته بمرض فيروس كورونا أخيرا، لافتة فتة إلى أنه تمكن منه رغم اجراءات الوقائية المتخذة

وطل من خلال برنامج الفن هوايتي الذي كان يقدمه رشاد الميمي على تلفزيون لبنان. غنى مروان محفوظ في هذا البرنامج لوديع الصافي "طل الصباح" وأغاني أخرى. ومن هنا كانت انطلاقته نحو الاحتراف، إذ استدعاه الأخوين رحباني وضماه إلى فرقتهما.

وشارك في أول عمل مسرحي في بعلبك "دواليب الهوا" عام 1965 من بطولة الشحرورة صباح والفنان الكبير نصري شمس الدين. شارك مروان محفوظ أيضاً في مهرجانات بيت الدين والأرز، إلى أن كان اللقاء مع زياد الرحباني.

ولعب مروان محفوظ البطولة في مسرحية "سهرية" إلى جانب الفنانة جورجيت صايغ وجوزيف صقر. غنى في هذه المسرحية أغاني لاقت شهرة واسعة منها: يا سيف عالإعدا طايل" و-"خايف كون عشقتك وحبيتك".

وبين اعوام 1969 و 1974 عمل أيضاً مع المخرج ريمون حداد في بيت الدين مع مجموعة من الفنانين الكبار في مسرحيات كتبها إلياس الرحباني، أيلي شويري وغيرهم، وضمت هذه الأعمال الفنانين الكبار، أمثال: وديع الصافي، نصري شمس الدين، هدى حداد، جورجيت صايغ، ملحم بركات، أيلي شويري، مجدلا، لبيبة الشرقاوي، نديم برباري.