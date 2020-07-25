محمد رمضان يحتفل بحصوله على أفضل مغني إفريقي

احتفل الفنان المصري محمد رمضان، بحصوله على جائزة أفضل مغني في أفريقيا، في استفتاء الجمهور، على طريقته الخاصة، بنشر صورة له وهو عاري الجسد من الأعلى عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وحصد رمضان عددا كبيرا من التعليقات والاعجابات التي تهنئه بحصوله على لقب جديد في مسيرته الفنية.

من ناحية أخرى حققت أغنية "تيك توك" الذى طرحها النجم محمد رمضان مع ‏النجم سوبر ساكو أكثر من 7 ملايين مشاهدة منذ طرحها على طريقة ‏الفيديو كليب وقام بإخراجها حسام الحسينى.‏

النجم محمد رمضان أكد أن الأغنية هى رقم "1"، فى عدد كبير من الدول، ‏حيث نشر رمضان، عبر ستورى انستجرام الخاص به، الدول التى حققت ‏فيها الأغنية نجاحا كبيرا، وأصبحت رقم واحد وترند على يوتيوب‎.‎

‎"‎‎تيك توك" تم تصويرها ما بين مصر وأمريكا، وصور كل نجم الأغنية ‏فى ‏‏بلده‎..‎‏ ويعد هذا التعاون الذى جمع بين رمضان وساكو، ‏ليس الأول‏ لرمضان ‏‏مع نجوم من خارج القطر المصرى، بل سبق وتعاون مع ‏النجم المغربى ‏‏سعد لمجرد فى أغنية إنساي"‎.‎