جريمة بشعة في المغرب.. تكبيل سيدة والاعتداء عليها جسديًا بعد تعريتها

أعلنت وسائل إعلام مغربية أن الشرطة القضائية بمدينة طنجة في المغرب، ألقت القبض أمس الجمعة، على شخص نشر مقطع فيديو يعرض فيه اعتداءه الوحشي على سيدة بعد تعريتها وتكبيلها.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المصلحة المركزية المكلفة بالجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة كانت قد رصدت شريط فيديو منشورا على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو شخصا يعرض سيدة عارية ومكبلة لاعتداء جسدي، بدعوى تورطها في الخيانة، ما استدعى فتح بحث تمهيدي مكن من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة طنجة، بينما تم رصد مكان توثيق الشريط بشقة سكنية بمدينة أصيلة.

وأشار البلاغ إلى أنه تم إيداع المشتبه فيه، البالغ من العمر 28 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وفق موقع روسيا اليوم.

وتتواصل الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع الظروف والملابسات الحقيقية المرتبطة بهذه القضية.