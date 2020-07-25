أبو هشيمة يرد على انفصاله عن ياسمين صبري

فنون - كتب امير التهامي في السبت 25 يوليو 2020 02:13 صباحاً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار المشاهير 191 زيارة

شارك رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الجمعة صورة تجمعه و ياسمين صبري عبر حسابه على “إنستغرام”، وأرفق معها “إيموجي” لقلب، في إشارة منه إلى أنه يحبها، وأن كل ما يتردد عن طلاقهما ليس له أساس من الصحة.

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وكانت انتشرت أخبار عديدة خلال الساعات الماضية تزعم طلاق النجمة ياسمين صبري من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وذلك بعد مرور شهور قليلة على زواجهما.

وبحسب “بوابة أخبار اليوم” فقد أكدت النجمة ياسمين صبري أن كل ما تردد حول هذا الأمر غير صحيح وبالرجوع إلى حساباتهم على إنستجرام نجد أن كل منهما مازال يتابع الأخر كما أنهما ما زالا يحتفظان بصورهما التي تكشف عن مدى قوة قصة الحب التي تجمع بينهما.

الغريب أن مصدر هذه الشائعات مجهول حتى هذه اللحظة ولكنها انتشرت بقوة على موقع الفيسبوك .