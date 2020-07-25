مذيعة الجزيرة ترد على هذه الصور أثناء استحمامها بالجاكوزي وتدخين الحشيش

فنون - كتب امير التهامي في السبت 25 يوليو 2020 12:13 صباحاً - ‏23 دقيقة مضت أخبار المشاهير 84 زيارة

غضبت مذيعة الجزيرة غادة عويس من تسريب عدد من الصور لها خلال الفترة الماضية بدعوى وجودها داخل حمام الجاكوزي .

وسردت غادة عويس الاتهامات التي لاحقتها خلال الشهور الماضية ساخرة من غرابتها.

وقالت في تغريدة: صليبية،معادية للسامية، مجاهدة نكاح،إخونجية،داعشية،عدوة الإسلام،صهيونية،مجوسية،رافضية،مرتزقة،خائنة،عميلة،مستأجرة،نائحة،حرباء، نصرانية ملحدة كافرة إسلامية متأسلمة جاكوزي مسبح حشيش الخ الخ.

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