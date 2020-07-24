تراند اليوم : هيفا وهبي تعلق على أغنية إليسا الجديدة

هنأت الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، زميلتها الفنانة اللبنانية إليسا، بعدما طرحت الأخيرة أغنية جديدة بعنوان (صاحبة رأي).

وجهت وهبي رسالة لإليسا جاء بها: (رسالتك صاحبة رأي واصلتلنا من قبل ما تغنيها كرمال هيك شفت الشبه الكببر بينك وبين الأغنية، مبروك حبيبتي إليسا).

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إليسا كانت اطلقت قبل أشهر قليلة، فيديو كليب تحت عنوان (هنغني كمان وكمان)، ظهرت من داخل حجرها المنزلي الذي تلتزم به، ترتدي البيجاما وتغني بشكل عفوي، أما المفاجأة فحلّت بإطلالة هيفا وهبي التي حادثتها عبر الإنترنت، وتفاعلت مع الأغنية ورقصت وصفقت لزميلتها.

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علاقة إليسا وهيفا اصبحت أقوى خلال الأشهر الماضية، خصوصاً حينما تضامنت هيفا مع صديقتها التي قالت إن ألبومها المقبل سيكون الأخير في مسيرتها الفنية، واتصلت بها واطمأنت عليها.

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إليسا تعرضت خلال الفترة الأخيرة لحملات هجوم متتالية، وظروف قاسية كادت تجعلها تعتزل الغناء نهائياً، وساندتها الفنانة اللبنانية هيفا وهبي حينها وتناست كل خلافتهما السابقة، ووقفت إلى جانبها في موقف لن تنساه لها إليسا.