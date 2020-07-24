شاهد: جمال منطقة البحر الميت اليوم بعدسة مصور فلسطيني

تنشر لكم وكالة سوا الإخبارية، بعضًا من اللقطات الجميلة لمنطقة البحر الميت في الأردن، والتي صورت اليوم الجمعة 24 يوليو 2020، بعدسة المصور الفلسطيني ابن مدينة غزة عطية درويش.

ويُعتبر البحر الميت ظاهرة طبيعية نادرة الوجود في العالم، فهو بحيرة مغلقة لا تتصل بالبحار الخارجية المجاورة (البحر المتوسط و البحر الأحمر). كما يقع في منطقة كانت جزءاً من الموطن الأصلي للإنسان الأول، ومهبطًا للديانات السماوية الرئيسية، ومكانًا لنشوء الحضارات القديمة، ومعبرًا للحركات التجارية والغزوات العسكرية عبر العصور التاريخية المتتابعة. وفق ويكيبيديا