رولا يموت شقيقة هيفاء وهبى عارية تماماً : “أنا نار ليل ونهار”

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 24 يوليو 2020 02:13 صباحاً - ساعتين مضت أخبار المشاهير 600 زيارة
صدمة جديدة أحدثتها الفنانة اللبنانية رولا يموت أخت الفنانة الشهيرة هيفاء وهبى، نشرت صورة شبه عارية بالبكيني وصورة أخرى بملابس مثيرة، مشيرة إلى أنها مقل “البونبوني”.
وظهرت رولا يموت المثيرة للجدل بسبب جرأتها، في الصورة الاولى وهي تخلع البكيني والثانية وهي واقفة وتمسك عصا للجلد وعلقت كاتبة : ” اسجدوا لعشيقتكم ” وأضافت : “أنا أنثى أنا نار ..بونبوني تتلحس ليل ونهار”
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Bow for your Mistress 🖤🖤🖤🖤🖤🐾👠 #رولايموت #أنا_أنثى #أنا_نار 🍬🍬🍬 بونبوني تتلحس ليل ونهار #rolayammout #singer #star #queen #diva #mistress #mydubai #beauty #lebanon #syria #jordan #iraq #palestine #oman #Kurdistan #iran #egypt #saudiarabia #turkey #Istanbul #china #india #kuwait #saudiarabia #bahrein #Qatar #iran #libya🇱🇾
A post shared by Rola Yammout | رولا يموت (@rola_yammout_official) on Jul 21, 2020 at 8:49am PDT
وكانت رولا قد اثارت الجدل قبل ايام بنشرها فيديوعلى صفحتها الخاصة ظهر فيه رجل مجهول وهو يفتح قارورة شامبانيا ويرشها على مؤخرتها وهما في الجاكوزي، في حين كانت تتمايل بطريقة مثيرة، الأمر الذي جعل الجميع يصفها بأنها فنانة إباحية وتتعمد لفت الأنظار باستعراض جسدها وإظهار مفاتنها.