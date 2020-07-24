رولا يموت شقيقة هيفاء وهبى عارية تماماً : “أنا نار ليل ونهار”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 24 يوليو 2020 02:13 صباحاً - ‏ساعتين مضت أخبار المشاهير 600 زيارة



وكانت رولا قد اثارت الجدل قبل ايام بنشرها فيديوعلى صفحتها الخاصة ظهر فيه رجل مجهول وهو يفتح قارورة شامبانيا ويرشها على مؤخرتها وهما في الجاكوزي، في حين كانت تتمايل بطريقة مثيرة، الأمر الذي جعل الجميع يصفها بأنها فنانة إباحية وتتعمد لفت الأنظار باستعراض جسدها وإظهار مفاتنها.