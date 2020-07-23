الشرطة الأمريكية تنشر فيديو "حرب شوارع" بشيكاغو

نشرت الشرطة الأمريكية بمدينة شيكاغو، اليوم الخميس، مقطع فيديو التقطته كاميرات مراقبة، يوثق ما يشبه "حرب شوارع" بين مجموعة من الرجال، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة امرأة.

ودعت الشرطة بالمدينة الناس للإدلاء بأية معلومات تساعد في القبض عليهم.

Advertisements

ووقعت الحادثة الساعة الثانية والنصف من صباح الأحد، على أحد الجسور في شيكاغو، حيث كان مجموعة من الشباب يسيرون، قبل أن يتوقف أحدهم فجأة ويشهر سلاحه، ثم يقوم آخر بالأمر نفسه، ليبدآ بإطلاق النار نحو شيء خارج إطار الكاميرا.

ونجحت الشرطة في تقريب الصورة وإيضاح ملامح الشخصين اللذين أثارا الذعر في المكان، حيث بدأ الناس في الهروب، أو اتخاذ وضع القرفصاء لتجنب الرصاصات المتطايرة، وفقا لـ سكاي نيوز عربية.

وأسفرت الواقعة عن مقتل شخص كان يقود سيارته بالقرب من المكان، وإصابة المرأة التي كانت بجواره بجروح، وفق ما ذكر موقع "فوكس نيوز".