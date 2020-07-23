ميريام كلينك تتباهى بالكليب “الجنسي”.. وفلة الجزائرية تشجعها

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 23 يوليو 2020 08:43 مساءً - ‏13 دقيقة مضت أخبار المشاهير 38 زيارة

لم يمنع الجدل المستمر حول “الإيحاءات الجنسية” بأغنيتها الجديدة “فوت الغول”، العارضة والفنانة اللبنانية ميريام كلينك من التباهي بما حققه هذا الفيديو كليب من رواج على مواقع التواصل الاجتماعي. View this post on Instagram View this post on Instagram Avec foula😊 singing for me 💋 Advertisements A post shared by Myriam klink👑 ميريم كلينك (@myriamklinkk) on Mar 4, 2017 at 5:59pm PST A post shared by Myriam klink???? ميريم كلينك (@myriamklinkk) on Mar 4, 2017 at 5:59pm PST

وأطلقت الفنانة اللبنانية ميريام كلينك فيديو كليب لأغنية جديدة بصوتها تحمل عنوان “حياتي شقلبتها” وذلك عبر قناتها على اليوتيوب.

وكانت إطلالة ميريام كلينك ، كعادتها، معتمدة على الإثارة حيث ظهرت في الفيديو وهي تستحم في البانيو بينما كانت تغطي صدرها العاري بيديها.

