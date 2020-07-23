فنانة خليجية شهيرة تظهر بشكل صادم: تحبون الشاذات

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 23 يوليو 2020 08:43 مساءً - صدمت الفنانة البحرينية الشابة شيلاء سبت، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بشكل من خلال مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”.

وردت الفنانة الشابة على تشبيه إحدى المتابعات بـ”طوكيو”، وهي الممثلة الإسبانية أورسولا كوربيرو نجمة المسلسل الشهير “لاكاسا دي بابل”، غير أن هذا التشبيه لم يروق للفنانة البحرينية التي رفضت ذلك التشبيه.

وكتبت شيلاء سبت في ردها على المتابعة قائلًة: “أحلى منها بمليون مرة .. بس تحبون الشاذات والكفار وقليلين الأدب وغسيل الأموال”.

وأضافت في رد آخر من خلال مقطع فيديو قائلًة: “ما أحس بأحد يشبه أحد أحس كل واحدة ليها شكلها حتى السوشال ميديا البنات اللي انتوا تحطونها.. ما أحد يشبه أحد أنتم تتخيلون بس طبعًا البعض لأن هالبنات دائمًا تحس نفسها متينة ما تقدر تلعب رياضة ما تقدر تسوي دايت فحابة تثبت حق نفسها أو تقنع نفسها إنها ما يصير إنها تضعف”.

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وتابعت الفنانة البحرينية: “هذول كلهم زين تجميل كلهم شافطين ساحبين منتفين مقصصين وما في شي اسمه رياضة ما في شي اسمه دايت.. ضعاف ما في.. مادري يعني هي البنات بعضهم خايفين إني هاخد راجلها لأ يا حبيبتي ماحد بياخد راجلك”.

واستطردت قائلًة: “راجلك عندك خليه ليكي كفي طيحة كبدج ما حد فينا بياخده منك خليه احتفظي فيه بس ما في داعي تدشين على واد مسبسب”.

وبيّنت شيلاء سبت: “والله العظيم بحتونا.. والله اليوم ما همني اللي كاتبين انتي جميلة تشوفوني جميلة تشوفوني تجميل أنا ما أعرفكم شخصيًا.. ما يهمني إني أنا أقنعكم انتوا إني أنا مسوية تجميل ولا لأ .. في النهاية إذا انتوا بتحبون شخص بتحبون شخصيته بتحبون أسلوبه بتحبون طريقة عرضه للأشياء مثلًا بتحبون شغلي تمثيلي”.