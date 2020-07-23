الصين تطلق أول مسبار لاكتشاف المريخ

أطلقت الصين اليوم الخميس، أول مسبار مستقل لها إلى المريخ، ستحمل مهمة "تياونوين-1" (أسئلة إلى السماء-1) مركبة مؤلفة من ثلاثة أقسام: مسبار مراقبة سيدور حول الكوكب الأحمر ومركبة هبوط وروبوت مسيّر مكلف تحليل تربة المريخ.

الصينية وانطلق المسبار بواسطة صاروخ لونغ-مارش 5 من قاعدة وينشانغ في جزيرة هاينان الصينية (جنوب) وسط سحب كثيفة من الدخان، وفقا لموقع فرانس 24.

وتأمل الصين في أن تحقق في هذه المحاولة المستقلة الأولى ما أنجزته الولايات المتحدة تقريبا خلال عدة سنوات من المهمات الى المريخ منذ الستينيات.

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وفي حال نجاح المهمة فان هذا الإطلاق سيعطي دفعا لمكانة بكين في مواجهتها مع واشنطن التي أمرت للتو باغلاق قنصلية الصين في هيوستون، في آخر فصول التنافس الحاد بين الدولتين.

والصين ليست الوحيدة الطامحة إلى إرسال مسبار نحو المريخ. فقد أطلقت الإمارات العربية المتحدة مسبار "الأمل" الاثنين فيما تنوي الولايات المتحدة إطلاق "مارس 2020" في 30 تموز/يوليو.

وتستغل هذه الدول المسافة القصيرة نسبيا راهنا بين الأرض والكوكب الأحمر والبالغة حوالى 55 مليون كيلومتر أي ما يوازي تقريباً خمسة آلاف رحلة ذهاب وإياب بين باريس ونيويورك.

ويتواصل السباق لاكتشاف الكوكب الأحمر حيث أطلقت الصين اليوم أول مسبار مستقل لها في مهمة تأمل من خلالها إيصال روبوت مسيّر مكلف بتحليل تربة الكوكب، وهي مهمة ترمز إلى طموحات هذا البلد الفضائية المتعاظمة في مواجهة أمريكا.