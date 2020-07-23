تراند اليوم : شاهد: فضيحة منار سامي تشعل مواقع التواصل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بجمهورية مصر العربية، بالعديد من الفيديوهات لا أخلاقية، لنجمة التيك توك منار سامي، مما أثار جدلا واسعا بين النشطاء.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فان منار سامي تظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير لائق ولا تناسب وتتماشه مع تقاليد المجتمع المصري والعربي بشكل عام.

وقالت صحيفة اليوم السابع المصرية إن النيابة العامة بمحافظة القليوبية، جددت أسرة منار سامي فتاة "التيك توك"، 15 يوما على ذمة التحقيق، حيث اتهمت المحكمة والد الفتاة وشقيقها وشقيقتها بالاعتداء على السلطات.

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والنجمة منار سامي انشئت تطبيق تيك توك) تتولى من خلالهم إعداد وتصوير وبث مقاطع فيديو ذات محتوى مخل من شأنها خدش الحياء العام، اعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال استقطاب عملائها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي نظير حصولها على مبالغ مالية، وجرى ضبط هاتف محمول خاص بالمتهمة محمل عليه بعض مقاطع الفيديو ومبلغ مالي.

وتم تداول الفيديو عبر مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، والذي يظهر فيه فتاة بلباس غير ساتر، وأفعال لا أخلاقية، تم نسبه من قبل الكثيرين إلى منار سامي لكنها حتى اللحظة لم تبدي تصريح رسمي ينفي أو يؤكد ما يتم تداوله من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي داخل جمهورية مصر العربية ودول الخليج العربي .

ويعرف أيضا باسم دوين Douyin هي شبكة اجتماعية صينية لمقاطع الفيديو الموسيقية، انطلقت في أيلول/سبتمبر 2016 بواسطة مؤسسها تشانغ يي مينغ. تعتبر شبكة تيك توك اليوم منصة رائدة في مقاطع الفيديو القصيرة في آسيا، إذ شهد تطبيقها للهواتف المحمولة أسرع نمو في العالم وأيضاً صارت المنصة الاجتماعية الأكبر للموسيقى والفيديو على الصعيد العالمي.