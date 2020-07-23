شاهد : مراسل التلفزيون السعودي يسقط بسبب حرارة الشمس

سقط أحد مراسلين التلفزيون السعودي "الإخباري"، بشكل مفاجأ على الهواء مباشرة، متأثراً بقوة اشعة الشمس الحارقة، مما أثار ضجة إعلامية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح فيديو شاركته قناة الاخبارية نت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل "تويتر"، بأن مراسل "الإخبارية" في جدة، عبد الله الغامدي، سقط أرضا بعد توجيهه سؤالا لأحد الضيوف، الذي قام بدوره بالإمساك بالمذيع.

وقال الغامدي بعد استعادته لوعيه، إن وصول درجة الحرارة إلى نحو 50 مئوية تسبب بإعيائه لبضع دقائق، قبل أن يستعيد وعيه. كما أورد موقع "عربي21".

وطالب ناشطون من الجهات المختصة بتوفير معدات وقائية لازمة لمن يعمل في الميدان، إضافة إلى ضرورة أخذ هذا الطقس بعين الاعتبار عند إعادة الطلبة للمدارس.

وتتأثر دول الخليج في تموز/ يوليو من كل عام، بطقس حار شديد للغاية، يتجاوز خمسين مئوية.