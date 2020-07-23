7 فوائد للبطيخ الأحمر تغير صحتك

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يزيد بن سلمان - شبوة - علاوة على المذاق اللذيذ لفاكهة البطيخ، وملاءمتها الشديدة لحرارة الصيف، فإنها تتميز بعدد من الفوائد التي يجهلها معظمنا.

بذور البطيخ

بالإمكان تناول بذور البطيخ على هيئة مسحوق، فهي ضرورية ومفيدة لاحتوائها على نسبة مرتفعة من البروتينات وفيتامين В، كما أن زيت البذور مفيد لتحسين الشعر ونضارة الجلد، ويستخدم في الزيوت الخاصة بالأطفال، فهو غني بالعناصر المعدنية والفيتامينات والأحماض الزيتية المختلفة التي تصلح للجلد وللوقاية من النوبات القلبية والجلطة الدماغية.

عصير البطيخ الأحمر

يعتبر أفضل شراب قبل التدريبات البدنية القاسية، لاحتوائه على الأحماض الأمينية التي تساعد على تخفيف الألم العضلي بعد التدريب، حيث أثبتت نتائج دراسات أجريت على الرياضيين أن الحمض الأميني سيترولين- L الضروري للحياة، متوفر بنسبة عالية في البطيخ الأحمر، وهو الحمض الذي يخفف ألم العضلات الناتج عن التدريبات القاسية، وكذلك يساعد في عودة نبضات القلب إلى معدلاتها الطبيعية.

صبغة الليكوبين

البطيخ الأحمر غني بصبغة الليكوبين التي تعطي البطيخ لونه الأحمر أو الوردي، وهي ذاتها التي تمنح الطماطم لونها الأحمر، لذلك فإن تناول البطيخ يمنح الجسم القدرة على الحصول على الليكوبين بسهولة، دون الحاجة إلى معالجته مثلما يحدث في الليكوبين من الطماطم. وتقي هذه الصبغة من أمراض السكري ومضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية، وتحسن المناعة.

مضادات الأكسدة

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يحتوي البطيخ إلى جانب صبغات الليكوبين والسترولين على مضادات أكسدة كحمض الأسكوربيك وبيتا كاروتين، اللذين يقللان من الضرر الذي تحدثه الجذور الحرة الضارة الناجمة عن التفاعلات المختلفة داخل جسم الإنسان.

فياغرا طبيعية

يساعد البطيخ على تدفق الدم من وإلى القلب، لأن مواد السيترولين والأرغينين وأكسيد النيتروجين الموجودة في عصير البطيخ الأحمر تساعد في استرخاء الأوعية الدموية، وتدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، وهو نفس تأثير أقراص الفياغرا على جسم الإنسان.

مستودع المعادن والفيتامينات

تعطي كمية قدرها 100 غرام من البطيخ الأحمر 30 سعرة حرارية، وتحتوي هذه الفاكهة على فيتامينات A وB وC وD، وعناصر البوتاسيوم والفسفور والزنك والحديد وغيرها إلى جانب احتواء البطيخ على 92% من الماء.

فوائد للحوامل

يفيد البطيخ الأحمر في حل مشكلات عديدة تعاني منها المرأة الحامل، مثل غثيان الصباح، والحموضة والتشنجات العضلية، لذلك فإن تناول قدح من عصير البطيخ الأحمر في الصباح يكفي للتخفيف من آثار تلك الأعراض.

المصدر: رامبلر