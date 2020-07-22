الراقصة صافيناز عارية فى حفل للنساء فقط .. شاهد الكل يرقص عارى

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 22 يوليو 2020 06:13 مساءً - ‏45 دقيقة مضت أخبار المشاهير 204 زيارة

صرّحت الفنانة الإستعراضية صافيناز أنها لم ترقص عارية على البحر في الحفل الذي أحيته في الساحل الشمالي .

وأضافت صافيناز أن الحفل كان مخصصاً للسيدات فقط ولم يكن فيه أي رجل وهو طبيعة الشاطئ الذي أقيم فيه الحفل باعتباره مخصصاً للسيدات فقط. لافتة إلى أنها فوجٍئت بدخول الرجال الى الحفل .

Advertisements

وأكدت أنها ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها هذه البدلة التي ترتديها في الحفلات النسائية. وهي بدلة متوافقة مع الشروط الرقابية .

وتم تسريب صور من الحفل عبر المواقع خلال الساعات الماضية الأمر الذي عرضها لانتقاداتٍ حادة بدعوى أنها كانت عارية.