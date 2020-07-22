سبب وفاة الطبيب عبدالله شعيب في الكويت

أعلنت حسابات على توتير في دولة الكويت اليوم الاربعاء عن وفاة الطبيب الكويتي عبدالله شعيب ، والذي يعد من أشهر الأطباء في الدولة ، في وقت نعاه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

وقالت تلك الحسابات ان الطبيب عبدالله شعيب أصيب قبل عدة أيام بفيروس كورونا المستجد ، كوفيد 19، بسبب عمله المتواصل في مركز الحجر الصحي ، حيث تدهورت حالته الصحية خلال الساعات الماضية الى ان أعلن عن وفاته.

وبعد صراع مع الفيروس القاتل لفظ الدكتور عبدالله شعيب أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى وهو يعاني مع المرض خلال الفترة الماضية .

وفاة الطبيب الكويتي عبدالله شعيب جعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت تنتفض من أجل زملاءه الذين طالبوا أن يكون هناك مستشفى باسمه تخليدا لذكراه ولمجهود حتى الموت في محاربة الفيروس القاتل وعلاج المرضى والمصابين.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في بيان له: " بقلوب ملؤها الإيمان بالله عز وجلّ وراضية بقضائه وقدره نتقدم باحر التعازي وأصدق المواساة بوفاة بطل من أبطال الخطوط الأمامية في المعركة ضد فيروس كورونا الدكتور عبدالله شعيب والذي وافته المنية متأثرا بمضاعفات الفيروس".