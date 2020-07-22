شاهد سوسن بدر عن زواجها: ومنحبش تاني ليه

قالت الفنانة المصرية، إنها لا تمانع الارتباط مرة أخرى، ممازحة الجمهور بقولها: “ومنحبش تاني ليه”، إلا أنها وضعت شروطاً لهذا الارتباط.

وأضافت في مقابلة تلفزيونية، أن نظرتها للحياة تغيرت بصورة كبيرة، نتيجة لتقدمها في العمر والخبرة التي اكتسبتها، لذلك فإن ما سيحكمها في الاختيار القادم -إن وجد- هو عقلها، وستبحث عن متطلبات في هذا الشخص لم تبحث عنها من قبل.

وأكدت أن من ضمن هذه المتطلبات أن يكون هناك توافق في الطباع والعادات، لأن الود والاحترام والرغبة في حياة مشتركة أهم وأفضل وأجمل من الحب، وهو ما تبحث عنه. كما أورد موقع " القدس العربي"

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يشار إلى أن سوسن بدر شاركت في رمضان 2020 في مسلسل “ونحب تاني ليه” مع ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، وكريم فهمي وسمر مرسي، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.