فيديو يوضح قصة رحاب وهبة دكتورة التجميل في السعودية

تصدرت قصة رحاب وهبة دكتورة التجميل والأمراض الجلدية في المملكة العربية السعودية، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن تفاصيل أعمالها غير القانونية.

وقالت حسابات سعودية على موقع توتير إن قصة رحاب وهبة الجديدة جاءت بعد قيامها بالترويج لأعمالها على موقعي سناب شات وإنستغرام، رغم صدور قرار رسمي بتجميدها.

وأضافت إنه تم سحب ترخيص الدكتورة رحاب وهبة من مدينتي الرياض و جدة وصدر قرار بترحيلها إلى بلدها ولكن تبين أنها بوقت لاحق لازالت تروج لأعمالها في السناب.

وأطلق الناشطون في موقع تويتر، حملة بعنوان "النصابه رحاب وهبه"، بعد مزاولتها المهنة رغم توقيفها، إذ كتب أحدهم عنها أنها طبيب تجميل شهيرة تستقطب الزبائن بسرية إلى منزلها في جدة.

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وقال الناشط المشهور فيصل عبد الكريم في فيديو على سناب شات إنها طبيبة جلدية تعمل في التجميل وسبق أن تمت مداهمتها بمدينة جدة من قبل وزارة الصحة، لافتا إلى أنه جرى إلغاء ترخيصها في السعودية.

وأضاف عبد الكريم أن المركز الذي كانت تعمل فيه رحاب وهبة قدم ضدها بلاغ هروب، ثم انتقلت إلى الرياض، مشيرا إلى أنها تقتحم خصوصية المواطنين عبر تصويرهم أثناء وقبل العمليات ونشر الفيديوهات.

وتابع ان رحاب وهبة تمارس المهنة وتصوير المرأة بطريقة مهينة تنتهك حقوقها ثم تنشرها على السناب، رغم شطب ترخيصها بقرار رسمي، مطالبا السلطات الصحية في المملكة إلى التحرك من أجل وقفها وردعها.