شاهد حمو بيكا يثير السخرية بسبب فيديو "باتون ساليه"

أثار فنان المهرجانات الشعبية المصرية، حمو بيكا، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم تمكنه من نطق إحدى العبارات خلال مقطع فيديو مصور.

وظهر خلال الفيديو المطرب بيكا، غير قادر على نطق عبارة "باتون ساليه بالسمسم هات"، بينما كان ينطقها "باتون بالية".

وكان الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر قرارا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيا. كما اورد موقع "سبوتنيك بالعربية".

وأوقفت نقابة المهن الموسيقية حفلات الفنان الشعبي حمو بيكا، بسبب ما تقول إنه انتحال صفة "مطرب"، وإقامة حفلات دون ترخيص من النقابة".

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وقال حمو بيكا، في وقت سابق: "أنا بأدي مهرجانات ومش مغني وبأدي محتوى غير معترف به فنيا، وأنا عندي جمهور ياما"، مضيفا أنه أبلغ نقابة المهن الموسيقية أنه ليس مطربا أو مغنيا، وصوته وحش، ولكن لديه جمهور كبير، بحسب بوابة الأهرام الإلكترونية.