الاكثر مشاهدة اليوم - الحاج خالد يوسف الملكاوي في ذمة الله

بمزيد من الحزن والأسى، تنعى عشائر الملكاوية في المملكة الأردنية الهاشمية فقيدها الحاج خالد يوسف العلي الملكاوي - أبو أمجد ، شقيق قائد الجيش الأسبق الفريق أول محمد يوسف الملكاوي واللواء د. حسن والمهندس عبدالرؤوف والمرحومين علي وصالح ووالد كل من المهندس أمجد والعقيد ماجد والدكتور أكرم والدكتور أسامة والمهندس غازي والسيد كفاح. وسيشيع جثمانه الطاهر من بعد صلاة ىظهر يوم غد السبت الموافق ١٨/٧/٢٠٢٠ من مسجد المنصورة الكبير في محافظة إربد إلى مقبرة البلدة. تقبل التعازي عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي امتثالاً لقرار الحكومة بمنع دور العزاء بسبب جائحة كورونا . رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته