تراند اليوم : سما المصري تكذب من داخل السجن وهل تصمت أفضل؟ – فيديو

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية الشهر الماضي، بمعاقبة سما_المصري بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

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سما اليوم ارسلت رسالة صوتية من داخل السجن، اعتذرت فيها من الجمهور العربي، وقالت بالنص: (أنا أولاً بعتذر للناس على كل اللي حصل أنا ماكنش قصدي حاجة من الفيديوهات دي ولا كان عندي نية وحشة خالص).

تابعت: (كل اللي حصل أني كنت فاكرة إني بعيش حياتي عادي خالص زي كل الناس، وماكنتش اعرف ان فيديو في حمام السباحة هيعملي مشاكل، أو أو أو، وبقول لكل الناس ما تزعلوش مني وماحدش يضايق وربنا يفكها عني وعن كل واحد مضايق، وياريت تفضلوا فاكريني شكراً).

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سما_المصري لا تزال تكذب رغم كل ما تمر به الآن من أزمات، فكيف تدعي إنها لم تقصد الظهور بالاطلالات الفاضحة والفيديوهات الاباحية، وهي التي كانت تتفنن في الظهور عارية وتعرض لحمها يومياً على الجمهور بوقاحة تامة!

كيف نصدقها أن نيتها كانت خير بكل ما كانت تفعل؟

ألم يكن من الأجدر بها أن تصمت وتكف عن كذبها ومحاولاتها في كسب تعاطف الجمهور؟

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