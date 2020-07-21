شاهد: زوج ابرار سبت يثير جدلا واسعا في البحرين

تداول من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي والخليج، اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020، مقاطع فيديو وصورا للفنانة والمغنية البحرانية ابرار سبت أثناء حفل زواجها من لاعب كرة القدم وليد محمد الهيام.

ونشرت الفنانة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، صورا ومقاطع فيديو تجمعهما مع زوجها حيث قامت بإخفاء الملامح لأسباب لم تذكر، مما أثار ضجة واسعة بين نشطاء مواقع التواصل.

وشهدت محركات البحث الشهيرة البحث عن تفاصيل اسم زوج الفنانة البحرانية ابرار سبت، وهذا ما دفع الجمهور العربي للسؤال باستمرار عن النجمة أبرار سبت، التي دخلت أمس القفص الذهبي ونشرت عدة صور شاركتها النجمة.

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وبدأت الفنانة البحرانية التمثيل منذ أن كانت طفلة حيث كانت بصحبة شقيقتها الكبرى الممثلة شيماء وشاركت بأدوار صغيرة بعدد من المسلسلات بطفولتها، إلى أنها اتجهت إلى المجال الغنائي حيث شاركت بعام 2010 في برنامج نجوم الخليج لكنها خرجت من البرنامج قبل النهائيات.

وعرفت عندما شاركت كممثلة في مسلسل بنات الثانوية عام 2011 وادت خلاله دور البطولة مع عدد الممثلات واستمرت بعد ذلك بالعمل الفني كممثلة ومغنية، حيث أن شقيقاتها هما الممثلات شيماء وشذى، وشقيقتها شيلاء هي عارضة أزياء وممثلة وقد رشحت بمسابقة «ملكة جمال العالم» بعام 2013، كما أن والدتها فاطمة إسماعيل دخلت مجال التمثيل بفترة من الفترات.

وزوجها وليد محمد عبد الله علي الحيام (مواليد 3 فبراير 1991) هو لاعب كرة قدم بحريني يجيد اللعب كلاعب وسط ومدافع لصالح نادي المحرق ومنتخب البحرين.

الجدير بالذكر أن حفل العروسين اقتصر على الحضور العديد من أفراد الاسرة التزاما بالإجراءات الاحترازية الذي اقرتها السلطات البحرانية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد