تراند اليوم : رابط موقع نتائج الصف التاسع 2020 في سوريا moed.gov.sy.. برقم الاكتتاب “نتائج البكالوريا سوريا” موقع وزارة التربية والتعليم السورية

يترقب طلاب الصف التاسع في سوريا اصدار وزارة التربية والتعليم نتائج البكالوريا بفارغ الصبر مع قرب اعلان موعد ظهور النتيجة.

وأطلقت الوزارة رابط moed.gov.sy موقع نتائج الصف التاسع 2020 في سوريا نتائج البكالوريا بعد أن تم الانتهاء من عمليات رصد وتدقيق نتائج التاسع في سوريا بشكل كامل. نتائج الصف التاسع السوري

وكان طلاب وطالبات الصف التاسع قد بدأوا الإختبارات في 21 من شهر حزيران لعام 2020، وتم إنتهاء الإختبارات في 14 تموز لعام 2020، قد قامت الدولة السورية بأخذ جميع الاحتياطات لحماية طلابها من فيروس كورونا المستجد.

وصرح عبد الحكيم الحماد نائب وزير التربية والتعليم إنه سوف يتم الإعلان عن إتمام إجراءات ظهور النتيجة على الموقع الخاص بالوزارة خلال الساعات القادمة.

غير أنه حتى الآن لم يتم ظهور النتيجة النهائية، ولم يتم تنزيل رابط خاص بها ولكن أكد الوزير عن ترقب ظهورها خلال الفترة المقبلة، وعند ظهور النتيجة بشكل رسمي يجب عليك إتباع هذه الخطوات لمعرفة النتيجة الخاصة بك،

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قوم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السورية من خلال هذا الرابط، http://moed.gov.sy/site/

قوم بالدخول على رابط ظهور نتيجة الصف التاسع.

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قوم بإدخال إسمك كامل مع رقم جلوسك.

قوم بالضغط على أيقونة إظهار النتيجة.

الأن أنت جاهز لرؤية نتيجتك.

وفى النهاية قد قمنا بتوضيح اهم النقاط التى تتعلق بموضوع نتائج الصف التاسع فى سوريا، وطرق الحصول على النتيجة، وما يجب فعله بعد ان يحصل الطالب على النتيجة الخاصة به، تابعونا وسوف نوافيكم بكل ما هو جديد عن نتائج الصف التاسع السورى، من خلال موقعنا الموقر