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شاهد : ميريام فارس ترقص بإثارة في حوض السباحة (فيديو)

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يزيد بن سلمان - شبوة - تحرص الفنانة اللبنانية ميريام فارس دائما على مشاركة جمهورها بأخر اخبارها وذلك من خلال نشر فيديوهات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لانها قررت استغلال فترة الحجر الصحى بسبب تفشى كوفيد 19 لتقضي على الفراغ.

 

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ومن المعروف عن الفنانة اللبنانية مـيريام فارس انها من المغرمين بالأغاني الاستعراضية، وهو ما تحرص على تقديمه في أعمالها أيضا.

وقامت ميريام فـارس بنشر فيديو لها عبر حسابها علىموقع  Instagram يحمل مقطع من أغنية “لامبادا” الشهيرة وهي ترقص عليه داخل حمام سباحة، وعلقت على المقطع: “مين بعدو بيتذكر رقصة اللمبادا”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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