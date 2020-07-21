شكرا لبحثكم عن خبر شاهد : ميريام فارس ترقص بإثارة في حوض السباحة (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تحرص الفنانة اللبنانية ميريام فارس دائما على مشاركة جمهورها بأخر اخبارها وذلك من خلال نشر فيديوهات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لانها قررت استغلال فترة الحجر الصحى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لتقضي على الفراغ.

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ومن المعروف عن الفنانة اللبنانية مـيريام فارس انها من المغرمين بالأغاني الاستعراضية، وهو ما تحرص على تقديمه في أعمالها أيضا.

وقامت ميريام فـارس بنشر فيديو لها عبر حسابها علىموقع Instagram يحمل مقطع من أغنية “لامبادا” الشهيرة وهي ترقص عليه داخل حمام سباحة، وعلقت على المقطع: “مين بعدو بيتذكر رقصة اللمبادا”.