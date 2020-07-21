شكرا لبحثكم عن خبر كانها حورية من الجنة‘‘ .. شاهد مذيعة ‘‘قناة العربية’’ تذهل الجميع بجمالها الساحر و’’تخلع ملابسها’’ على ‘‘الهواء مباشرة‘‘ .. ’’فيديو‘‘ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في لقطة غريبة ، خلعت مذيعة قناة العربية السعودية مها عبدالله قميصها الجاكت على الهواء مباشرة ليعطيها أحد الأطباء حقنة ، للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد .

وظهرت مذيعة العربية خائفة ومتوترة للغاية خلال أخذها حقنة لقاح الإنفلونزا ، في ذراعها الأيسر ، حتى دفعها الفضول لسؤال الطبيب عن أعراض الحقنة وما إذا كانت ستتسبب في ورم بذراعها ، أو ارتفاع حرارة الجسم .

جدير بالذكر أن لقاح الإنفلونزا الموسمي من أهم أنواع التطعيمات التي تحرص بعض الأمهات على إعطائها للطفل قبل حلول موسم الشتاء ، لحمايته من عدوى الإنفلونزا وتقليل أعراضها .