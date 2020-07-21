مذيعة الجزيرة: هذه قصتي مع التحرش .. وأشعر بالصدمة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 11:12 صباحاً - ‏48 دقيقة مضت أخبار المشاهير 110 زيارة

روت مذيعة الجزيرة روعة أوجيه قصتها مع بعض القصص التي عرفت بها بشأن التعرض للتحرش.

وقالت روعة في تغريدة عبر تويتر: شاركتني سيدة قصتها مع التحرّش عبر انستغرام فأعدت النشر.. في أقلّ من 24ساعة وردتني كمية قصص مرعبة.

وأضافت: كنت أعرف أنّنا نعاني من التحرّش، لكن كمية التعرّض للأطفال صدمتني صراحة. والشهادات تأتي من رجال ونساء تعرّضوا للتحرّش وهم في عمر ال6-7 سنوات من قبل أقرب الأقارب أو مدرسين .. إلى متى؟