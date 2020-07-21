مشهد مرعب.. شرطي ينقذ طفلا من سمكة قرش

أنقذ شرطي أمريكي، طفل على عوامة في أحد شواطئ ولاية فلوريدا، بعد رصد سمكة قرش وهي تقترب منه بشكل خطير.

وتم توثيق الحادثة المرعبة في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويسمع في المقطع صوت شخص يقول "مرحبا صديقي.. هنالك سمكة قرش"، قبل أن يصيح آخر "هذه هي".

وفي اللحظة التي اقتربت السمكة من الصبي "بشكل خطير"، لم يجد الشرطي أدريان كوسيكي حلا سوى القفز في الماء بسرعة والإمساك بيد الطفل وسحبه نحو الشاطئ

وحسب الفيديو فإن السمكة كانت على بعد أقدام فقط من الاثنين.

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وقالت شرطة مقاطعة بريفارد في حسابها على "فيسبوك" إن كوسيكي، وقت وقوع الحادثة، لم يكن في الخدمة، بل كان يتجول على الشاطئ بصحبة زوجته. كما اورد موقع "روسيا اليوم".

الجدير بالذكر أن شواطئ فلوريدا بها أكبر عدد من هجمات أسماك القرش خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر، عندما ترتفع درجة حرارة المياه ويزداد النشاط البشري.