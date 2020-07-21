شاهد : عقد قران أبرار سبت على لاعب كرة قدم

أعلنت الفنانة البحرينية أبرار سبت، يوم أمس الاثنين، عن خبر عقد قرانها من أحد نجوم كرة القدم البحرينية من خلال جلسة تصوير مميزة مع المصور محمد فيفد أقيمت في فندق الريتز كارلتون البحرين المكان الذي كان سيشهد حفل الزفاف الذي تم إلغائه بسبب الإلتزام بالإجراءات الوقائية من إنتشار فيروس كورونا .

وأعربت الفنانة سبت إلى قناة "ET بالعربية"، أنها تعرفت على زوجها خلال مناسبة خيرية لجمعية "متواجدون" التي تملكها شقيقتها شيماء سبت. وحدث أن تواجد كلاهما دعما لأعمال الجمعية الخيرية، وهناك تعارفا على بعضهما وبدأت قصة الحب بينهم. دون أن تفصح عن إسمه أو هويته. إلا أننا علمنا أنه لاعب ضمن صفوف المنتخب البحريني.



وقالت شقيقتها الكبرى الفنانة شيماء سبت: الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، الف مبروك خطوبة أختي الحبيبة أبرار سبت، يا فرحتي وقرة عيني فلقد تم عقد قرانها، الله يسعدها ويهنيها ويبارك لهم في كل خطوة ويجعل ايامكم كلها فرح وسعادة.

Advertisements



ويذكر أن الفنانة أبرار سبت ممثلة ومغنية، بدأت مسيرتها الفنية منذ الطفولة، حيث كانت شقيقتها الكبرى الفنانة شيماء سبت تصطحبها لأدوار الأطفال في عدد من المسلسلات البحرينية والخليجية.