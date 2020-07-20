ميريام فارس ترقص بـ”البكيني” في حمام السباحة وتثير الجدل

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 20 يوليو 2020 11:14 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار المشاهير 484 زيارة

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أثارت الفنانة اللبنانية ?مريام فارس?، الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فيديو نشرته عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص مرتدية ملابس البحر “البكيني” في حمام السباحة.

وظهرت مريام فارس في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وهي ترقص في حمام السباحة وتتمايل بهدوء وعلقت كاتبة : “مين بعدو بيتذكر رقصة اللمبادا”.

وفيما أشاد متابعين لها بظهورها، تعرضت للانتقاد بسبب أنفها الذي يبدو أنه تعرض للحرق بسبب أشعة الشمس وظهور النمش عليه خصوصا أنها ليست من النجمات اللواتي يضعن مستحضرات التجميل على وجههن خلال السباحة.