شاهد: دب أسود يتحرش بفتاة وهكذا كانت النهاية

تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه دب أسود وهو يحاول التحرش بثلاث فتيات كن يتنزهن في متنزه تشيبينيك البيئي في سان بيدرو غارزا غارسيا، في المكسيك.

ويظهر المقطع المصور لحظة اقتراب الدب من الفتيات اللواتي تميزن ببرودة أعصاب كبيرة لتجنب قيام الدب الأسود بردة فعل عنيفة.

وابتعدت إحداهن عن صديقاتها ببطء شديد، في الوقت الذي بدأ فيه الدب بالتحرش بإحداهن، والتي تجاوبت مع حركاته ببرودة أعصاب كبيرة حتى إنها قامت بالتقاط سيلفي في اللحظة التي وقف خلفها.

بينما ظلت الفتاة الثالثة واقفة دون أي حركة، حتى لحظة مغادرة الدب للمنطقة.