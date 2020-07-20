شاهد: علاقة حب غريبة بين قطة وغزال

نشرت قناة "Rumble Viral" مقطع فيديو يظهر علاقة حب غريبة من تلك الصداقة الغريبة بين القط والغزال.

ويظهر في الفيديو الغزال وهو يلعق جسد القط برفق، في مشهد معتاد بين الحيوانات من نفس النوع إلا أنه يصبح شديد الغرابة عندما يحدث بين حيوانين بينهما فوارق في الشكل والحجم ونمط الحياة.

الغزال هو حيوان ثديي. يوجد في صحراء جنوب غرب آسيا وفي أفريقيا حيث حشائش السافانا وصحراء شمال أفريقيا كصحراء الجزائر وصحراء ليبيا ويتواجد أيضا بالمغرب بمنطقة سوس -اقليم تارودانت- ومنطقة الكوف غرب مدينة البيضاء وله محمية.

وهو ظبي نحيل معروف بجماله ورشاقته ورقته، وقد تغنى الشعراء بصفات الغزال، أصل كلمة غزال عربي وانتقلت إلى العديد من اللغات اللاتينية.