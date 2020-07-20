تراند اليوم : شاهد: فضيحة تتسبب في إبعاد شهاب ملح انستجرام من الكويت

أعلنت وسائل إعلام كويتية، اليوم الاثنين 20 يوليو 2020، أبعاد السلطات الأمن الكويتية شهاب ملح انستجرام بسبب نشره مقاطع فيديو غير قانونية ومنافية الى عادات المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلا واسعا بالكويت.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان أوردته صحيفة الراي الكويتية، إن ​​​”رجال المباحث الجنائية ألقوا القبض، في وقت متأخر مساء الأحد، على إيراني نشر مقاطع مخلة بالآداب على حسابه في سناب شات”.

وكانت النيابة العامة في وقت سابق، قد قررت الإفراج عن نجم مواقع التواصل الاجتماعي الإيراني، شهاب الملقب بـ“ملح الإنستغرام“، والمتهم بالإساءة للذات الإلهية بعد ظهوره في مقطع فيديو أثناء زيارته لفنانة في مستشفى، وذلك بكفالة 500 دينار (1650 دولارًا).

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وبحسب وسائل إعلام كويتية، فقد أعلن شهاب "ملح إنستغرام" موافقة بدور البراهيم على الزواج منه، حسب تطبيق ”سناب شات”، إنه ”قرر الزواج من بدور البراهيم“، موضحا بطريقة ساخرة أنه ”لن يمنحها أي شيء وأنها وافقت على ذلك“.

وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت والوطن العربي الجهات الحكومية بترحيل نجم مواقع التواصل الاجتماعي شهاب الإيراني ملح انستجرام، حيث أحدث ضجة واسعة في الآونة الاخيرة.