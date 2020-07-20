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تراند اليوم : فنانة مصرية ظهرت في فيديو مخل تثير الغضب بفيديو جديد

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أثارت الفنانة المصرية موجة من الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فيديو نشرته على صفحتها وهي ترقص بشكل مثير على أنغام أغنية المطربة روبي.
وكانت الفنانة المصرية ظهرت في فيديو مخل وهي تمارس المتعة مع المخرج السينمائي وعضو مجلس النواب المصري ، كما ظهرت وهي ترقص في بداية الفيديو له، بنفس الطريقة التي ظهرت ترقص بها في فيديو نشرته أمس.
وانهالت التعليقات السلبية لمهاجمة شيما الحاج، وذكرها الجمهور بأنها متعودة على مثل هذه الأفعال، ما دفعها إلى حذف الفيديو بعد ساعات قليلة من نشره.
وكانت فضيحة شغلت الرأي العام في مصر بطلتها الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق بعد ظهورهما في فيديو مشين مع المخرج خالد يوسف، بالإضافة إلى ظهور فيديوهات أخرى للمخرج المعروف مع إعلامية وراقصة وسيدة أعمال أخريات، في فضيحة هزت الوسط الفني.
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