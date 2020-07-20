تراند اليوم : خالد يوسف يخرج عن صمته:"هؤلاء الفنانين يجب محاكمتهم.. أكمل ولا بلاش؟"



خرج النائب البرلماني المصري والمخرج السينمائي خالد يوسف، عن صمته بعد فترة طويلة من الغياب عن الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية الفضيحة التي لاحقته بتسريب فيديوهات غير أخلاقية له رفقة الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق، والتي اضطر على إثرها لمغادرة مصر إلى باريس حيث لم يعد مرة أخرى من وقتها.

وقرر خالد يوسف الخوض في مجال غير السياسة أو الحديث عن مستجدات هذه القضية التي قال أنه رفع قضية على من نشر هذه الفيديوهات التي تبرأ منها، على الرغم من إقرار الفنانتين بما حدث وقالا أنه كان متزوجهما عرفيًا.

وأبدى خالد يوسف رأيه بشكل عام بالمسلسلات الرمضانية، حيث كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر"، :" ‏"حظر كامل في باريس جعلني أشاهد ‎ مسلسلات رمضان، فيه أعمال تستحق الثناء وأخرى متوسطة، وأعمال تستحق أن يقدم أصحابها لمحاكمات فنية عاجلة".

وخص خالد يوسف بالذكر مسلسل "‎١٠٠ وش" حيث كتب :" مبدئيا المخرجة اللي بجد‎ كاملة ابو ذكري ومعها ‎نيللي كريم و ‎آسر ياسين وبقية صناع ‎١٠٠ وش يستحقون مننا تحية كبيرة هل نقول باقي رأينا ولا بلاش؟".



