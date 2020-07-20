تراند اليوم : ماذا قالت بطلة الفيديو المشين عن شقيق ياسمين عبد العزيز بعد تدوينته المسيئة لها

دخل الكثير من الفنانين على خط الأزمة بين الفنانة ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل عبد العزيز الذي هاجمها على الملأ بسبب علاقتها بالفنان أحمد العوضي.

وقالت الفنانة منى فاروق ردًا على وائل عبد العزيز: عيب عليك لما تعمل في أختك ياسمين عبدالعزيز كدة.. أنا أتمنيت أنها تكون أختي في يوم من الأيام من كتر ما هي أرجل منك.

وأضافت: أنت مش راجل للأسف.

وكان وائل عبد العزيز قد اتهم اخته ياسمين بمقاطعة الأسرة كلها من أجل الزواج من الفنان أحمد العوضي الذي يصغرها بعشر سنوات ، متهما إياه بأنه يطمع في شهرتها.

