رانيا يوسف تعري وتفتح قدميها في وضعية مثيرة لتسخر من الحجاب

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 20 يوليو 2020 03:13 مساءً - أحدثت الفنانة المصرية رانيا يوسف، موجة جدل وغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صورتين لها نشرتهما عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على طريقة الكوميكس.

وظهرت رانيا يوسف في الصورة الأولى بالحجاب، وعلقت عليها بالقول :” لما تكونوا مرتبطين”، فيما تظهر بالصورة الثانية وهي ترتدي فستان يظهرها شبه عارية في وضيعة مثيرة فاتحة قدميها، مع تعليق: “أول ما تفركش معاها”.

وتعرضت رانيا يوسف لموجة انتقاد عنيفة، حيث اعتبر متابعيها أنها تسيئ للحجاب والمحجبات، بما يخالف عادات وتقاليد المجتمع المصري،

وعلق أحد متابعيها بالقول:”كيف تحاربي التحرش وتتنمري على المحجبات.. الست المصرية المحترمة مش بتخلع الحجاب لما تتطلق”.

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وكتب آخر:”‏إسفاف وابتذال المفروض عليكي كمشهورة تكوني قدوة للناس.. عيب”.