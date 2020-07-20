موعد عيد الأضحى 2020 في الأردن بعد تاريخ وقفة عرفات 1441

حددت الجمعية الفلكية الأردنية، يوم الاثنين، موعد عيد الأضحى 2020 في الأردن الذي يحتفل به المسلمون في جميع أصقاع الأرض خلال شهر ذي الحجة 1441 هجري، في شعائر دينية مميزة وطقوس متباينة.

وذكرت الجمعية الفلكية في تصريح صحفي أن موعد أول أيام عيد الأضحى في الأردن 2020 يحل الجمعة بتاريخ 31 يوليو الحالي، مبينة أن وقفة الحجاج على صعيد عرفات تكون قبل العيد بيوم.

وتضم الجمعية الفلكية الأردنية، نخبة من أبرز راصدي الفلك وعلوم الفضاء في محافظات الأردن، إذ أنها تأسست سنة 1987 ميلادي، وتعمل بالتنسيق مع مركز الفلك الدولي وجميع الجمعيات والمراكز الإسلامية والعربية.

وعملت الجمعية الفلكية، على عقد العديد من المحاضرات والدورات المتخصصة في علوم الفضاء والفلك، بالإضافة إلى محاضرة حول الشيفرة الوراثية لفيروس كورونا في المملكة بقيادة المدرب الدكتور عيسى أبو دية.

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وتتوقع الجمعية الأردنية، أن يوليد هلال ذي الحجة مساء هذا اليوم 20 يوليو، لكن بعد غروب الشمس وتحديدا عقب الثامنة مساءً، بينما الاحتفال باليوم الأول للعيد سيكون في الثلاثين من نفس الشهر كما بينت الحسابات.

ويعيش في الأردن أكثر من 10 ملايين شخص ما بين مواطن ومقيم ولاجئ فلسطيني، الغالبية العظمى منهم يعتنقون الدين الإسلامي، تحديدا أكثر من 92%، ويؤدون الشعائر الدينية في الأعياد والجمع بانتظام.

وأضافت أنه مع تحديد موعد عيد الأضحى في الأردن، يبقى إعلان وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات، حول إمكانية إقامة صلاة العيد في الجوامع والأماكن العامة، أو الاقتصار على عقدها في البيوت كما حدث في الفطر.