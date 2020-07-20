القحطانى تتخطي الخطوط الحمراء وتستعرض جسمها وملابسها الداخلية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 20 يوليو 2020 12:13 صباحاً - ‏34 دقيقة مضت أخبار المشاهير 295 زيارة

من جديد عادت لناشطة السعودية هند القحطاني، لإثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو جريئا لها، ظهرت فيه وهي ترتدي “اللانجري” لتستعرضه على جسدها لمتابعيها.

ووصفت هند في فيديو عبر سناب شات، خلال تقديمها إعلانا عن قميص نوم باللون البرتقالي؛ إذ قالت: “الأقمشة والفخامة..شي فاخر وشي روعة روعة”، ثم قامت لتقف أمام الكاميرا وتستعرض مفاتنها فيه وهي تقول: “شوفو كيف.. شي رائع”.

ولم تكتف باستعراض هذا القميص، بل قامت باستعراض قطع أخرى من الملابس الداخلية النسائية، وهو ما عدّه الجمهور تجاوزا للخطوط الحمراء، وأنها باتت لا تمانع في فعل أي شيءٍ لتكسب النقود وتكون مثار حديثٍ وجدل وتتصدر الترندات في مواقع التواصل الاجتماعي قاطبةً.