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شقيقة هيفاء وهبى تستعرض مؤخرتها بعد نفخها “أنا أنثى أنا نار”

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 19 يوليو 2020 11:14 مساءً - ‏56 دقيقة مضت أخبار المشاهير 1,145 زيارة

لازالت ​رولا يموت​ تحاول قدر الإمكان أن تثير الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالاتها الجريئة، لتنشر مؤخرا على إحدى صفحاتها الخاصة عبر هذه الوسائل، صورة استعرضت فيها مؤخرتها بعد نفخها ، وعلقت عليها قائلة: “أنا أنثى أنا نار”.

وعلى الرغم من انها ليست المرة الأولى التي تظهر بها يموت بهذه الطريقة، إلا انها تعرّضت للعديد من الانتقادات من قبل المتابعين.

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A post shared by Rola Yammout | رولا يموت (@rola_yammout_official) on Jul 17, 2020 at 7:15am PDT

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