شقيقة هيفاء وهبى تستعرض مؤخرتها بعد نفخها “أنا أنثى أنا نار”

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 19 يوليو 2020 11:14 مساءً - 56 دقيقة مضت أخبار المشاهير 1,145 زيارة
لازالت رولا يموت تحاول قدر الإمكان أن تثير الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالاتها الجريئة، لتنشر مؤخرا على إحدى صفحاتها الخاصة عبر هذه الوسائل، صورة استعرضت فيها مؤخرتها بعد نفخها ، وعلقت عليها قائلة: “أنا أنثى أنا نار”.
وعلى الرغم من انها ليست المرة الأولى التي تظهر بها يموت بهذه الطريقة، إلا انها تعرّضت للعديد من الانتقادات من قبل المتابعين.
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" Showing off is the fool's idea of Glory" Be Realistic 👌🏻👌🏻 Indian Bikini Look 🧞♀️👸🏻👳🏻♂️ #أنا_أنثى #أنا_نار 🔥🔥🔥 #rolayammout #singer #star #queen #diva #mistress #mydubai #lebanon #syria #jordan #iraq #bahrein #Qatar #saudiarabia #egypt #Kurdistan #yaman #marocco #algerie #tunis
A post shared by Rola Yammout | رولا يموت (@rola_yammout_official) on Jul 17, 2020 at 7:15am PDT