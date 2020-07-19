رهف القنون تنشر صورتيها بالنقاب والمايوه البكينى

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 19 يوليو 2020 11:14 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار المشاهير 221 زيارة

نشرت الفتاة السعودية رهف محمد القنون، التي هربت من المملكة العربية السعودية في يناير/ كانون الثاني عام 2019 ولجأت إلى كندا، صورتين لها إحداهما بـالنقاب والأخرى بملابس السباحة (المايوه)، مقارنة بين وضعها سابقا والآن.

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وقالت رهف، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إن “أكبر تغيير في حياتي هو التحول من إجباري على ارتداء الشراشف السوداء وسيطرة الرجال علي، لأصبح امرأة حرة”، مرفقة صورتيها بالنقاب والمايوه.



