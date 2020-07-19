قبلة جريئة لـ سلاف فواخرجي تشعل مواقع التواصل “بقلد سعاد حسني”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 19 يوليو 2020 07:12 مساءً - تسبب إعلان المسلسل الجديد شارع شيكاغو للفنانة السورية سلاف فواخرجي في موجة من الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي.

وظهرت فواخرجي بوضعية وصفت بأنها جريئة، مع الممثل مهيار خضور.

وكان من المقرر أن يعرض المسلسل في رمضان الماضي، لكن لم يتم عرضه، بسبب ما فرضته جائحة كورونا، حيث سيعرض في نهاية يوليو الجاري.

وقد تعرض الممثلان للانتقادات من قبل مغردين، الذين اعتبروا صورة إعلان المسلسل خادشة للحياء ومنافية العادات والتقاليد.

وكانت فواخرجي قد نشرت ملصق إعلان المسلسل على حسابها في إنستغرام، وبسبب كم التعليقات والانتقادات، ألغت النجمة السورية خاصية التعليق على الصورة.

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وقالت فواخرجي “إن التعليقات المسيئة والوقحة.. مستفزة.. وهي ناتجة عن نفس غرائزي بشع”.

وتساءلت أيضا فواخرجي: ما هو الصادم في ملصق إعلان المسلسل ليخصص البعض وقتا له للتعليق عليه و”يلقن الفنانين درسا بالأخلاق والمواعظ؟

وذكرت فواحرجي أن هذه الصورة هي من “وحي قصة حب، وتنتمي لزمن الرومانسيات الستيني”.

وأوضحت أنها مشابهة وبشكل كبيرة للصور التي كانت يظهر فيها نجوم مثل عمر الشريف ورشدي أباظة وعبدالحليم حافظ وأحمد رمزي بنفس طريقة التقارب مع فاتن حمامة وشادية وسعاد حسني وغيرهم.